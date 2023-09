Apple prezentuje zwiastun dokumentu o nawiedzeniach w Enfield 0

Na platformę Apple TV+ zmierza ciekawy odcinkowy dokument '’The Enfield Poltergeist'’. Produkcja ta przybliży nam historię prawdziwego nawiedzenia w Einfeld. Wydarzenia stamtąd posłużyły Jamesowi Wanowi jako tło fabularne do filmu Obecność 2. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun projektu.

Twórcy dokumentu obiecują opowiedzieć widzom porywającą historię najsłynniejszego w historii nawiedzenia przez poltergeista.

W 1977 r. przerażające nawiedzenie zwykłej rodziny w Enfield w Londynie zdominowało pierwsze strony gazet w Wielkiej Brytanii. Tajemnicza sprawa na zawsze zmieniła poglądy na temat zjawisk nadprzyrodzonych i tego, że nie ograniczają się one tylko do zamków i rezydencji, ale mogą być doświadczone przez każdego, gdziekolwiek. W czterech odcinkach wydarzenia w Enfield rekonstruowane są na podstawie prawdziwych nagrań zarejestrowanych przez Maurice’a Grosse’a, badacza zjawisk paranormalnych, który archiwizował wszystkie swoje wywiady z osobami dotkniętymi tym zjawiskiem. Budując replikę domu, w którym miały miejsce zdarzenia, performerzy odtwarzają to, co usłyszano na rzeczywistych taśmach.

Premiera dokumentu tuż przed Halloween, tj. 27 października. Za kamerą stanął Jerry Rothwell.

Źrodło: Apple TV+