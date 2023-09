Zachary Quinto gejem w zwiastunie kryminalnej komedii ''Down Low' 0

Sony Pictures opublikowało oficjalny zwiastun najnowszej komedii kryminalnej zatytułowanej Down Low, w której występują nominowany do nagrody Emmy Zachary Quinto i Lukas Gage znany z Białego Lotosu.

Opublikowany materiał wideo przeznaczony jest dla widzów dorosłych.

Down Low to historia Gary’ego (Quinto), rozwiedzionego geja, który niedawno doszedł do siebie i zaczął na nowo spotykać się z ludźmi. Niedoświadczony w sprawach męsko-męskich, wynajmuje młodego, nieskrępowanego masażystę. Wieczór ten jednak nie kończy się zbyt dobrze. Gary szybko znajduje się w niezwykle absurdalnej sytuacji – musi ukryć zwłoki. Nieoczekiwanie pomaga mu pewna prostytutka.

Produkcja ta opisywana jest jako skandaliczna komedia o szalonej nocy i jej dość histerycznych skutkach.

Down Low wyreżyserował Rightor Doyle mający na swoim koncie komediodramat Bonding. Pracował on na podstawie scenariusza napisanego przez Gage’a i Phoebe Fisher. W obsadzie do Quinto i Gage’a dołączyli Simon Rex, Judith Light, Audra McDonald, Sebastian Arroyo i Christopher Reed Brown.

Film miał swoją światową premierę na Festiwalu Filmowym SXSW w tym roku, a jego debiut w wersji cyfrowej odbędzie się 10 października.

Źrodło: ComingSoon