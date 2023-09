''Wolf Like Me'' - Peacock prezentuje zwiastun 2. sezonu 0

Peacock prezentuje pierwszy zwiastun oczekiwanego drugiego sezonu serialu Wolf Like Me. Ta lubiana przez widzów produkcja łączy w sobie wątek nadprzyrodzony z miłosnym. Pewna kobieta zakochuje się w mężczyźnie, który to okazuje się być wilkołakiem.

Isla Fisher i Josh Gad powracają, aby kontynuować swój dziwaczny romans w drugim sezonie Wolf Like Me, którego premiera odbędzie się 19 października na platformie Peacock. Na sezon ten składać ma się siedem półgodzinnych odcinków.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Każdy wnosi swój własny życiowy bagaż do nowego związku – także Gary i Mary. Kiedy Mary nieoczekiwanie wkracza do świata, w którym żyje Gary i jego 11-letnia córka Emma, wszystko wskazuje na to, że los sprzyja nowej miłości. Gary i Mary zbliżają się do siebie, ale już wkrótce zaczynają się bać – wygląda na to, że ich życiowy bagaż jest wyjątkowo ciężki.

W nowych epizodach Mary i Gary wkroczą w nową fazę swojego związku stając przed największym jak dotąd wyzwaniem jakim jest ciąża. Starają się o dziecko, jednak nasuwa im się wiele pytań. Czy ich dziecko będzie normalne? Jak długo uda utrzymać im się wszystko w tajemnicy przed resztą rodziny? Czy wydarzenia z odludzia powrócą, aby ich prześladować? Jakby tego było mało w życiu Mary pojawia się jej dawny profesor Anton powodując, że na jaw wychodzą sekrety z przeszłości kobiety. Te powodują wątpliwości u Gary’ego, który już nie jest taki pewien tego, że Mary jest mu przeznaczona.

Twórcą Wolf Like Me jest Abe Forsythe. Obsadę drugiego sezonu uzupełniają Edgar Ramirez jako Anton, Ariel Donoghue, Emma Lung, Anthony Taufa i Honor Latukefu.

Źrodło: Peacock