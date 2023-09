Historia o Bambi zostanie przekształcona, aby nie razić wrażliwych widzów... 0

Była scenarzystka aktorskiej wersji Bambi od Disney’a Lindsey Anderson Beer zdradza jakie zmiany zajdą w fabule projektu. Podobnież film ten ma ukazać nam historię bardziej przystępną dla młodego pokolenia.

Beer pracowała nad scenariuszem Bambi, ostatecznie musiała jednak zrezygnować z tego projektu na rzecz wyreżyserowanego przez nią filmu Pet Sematary: Bloodlines. Mimo odejścia zdecydowała się zdradzić coś na temat zmian jakie zajdą w filmie live-action w stosunku do oryginalnej animacji z 1942 roku.

Jak twierdzi Beer współcześni rodzice są bardziej wrażliwi na to co ich dzieci widzą w bajkach, niż kiedyś. W Bambi mamy scenę śmierci mamy tytułowego jelonka z rąk myśliwych. Według scenarzystki to właśnie ten fragment był głównym powodem dlaczego rodzice nie pokazali Bambi swoim dzieciom. To właśnie ma zostać zmienione. Według Beer istnieje sposób na wyleczenie zwierzęcia.

Czyżbyśmy dostali zupełnie nową historię o Bambi niż tą znaną nam od pokoleń?

Remake live-action Bambi po raz pierwszy ogłoszony został w styczniu 2020 roku. Od tego czasu w pracach nad projektem nie wiele ruszyło. Nadal nie znaleziono osoby odpowiedzialnej za reżyserię. Nie znana jest także obsada produkcji. Film więc po ponad 3 latach od ogłoszenia nadal jest na początkowym etapie prac. Wiemy jedynie, że aktorskie Bambi będzie musicalem z piosenkami Kacey Musgraves.

Źrodło: Collider