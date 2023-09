Julia Roberts w apokaliptycznym świecie na pierwszych zdjęciach z ''Leave the World Behind'' 0

Netflix zaprezentował pierwsze zdjęcia z filmu '’Leave The World Behind'’ traktującego o próbie przetrwania nieznajomych w apokaliptycznym świecie. W rolach głównych hollywoodzkie gwiazdy kina – Julia Roberts, Mahershala Ali i Ethan Hawke.

Do tego wielokrotnie nagradzanego trio dołącza Myha’la Herrold znana z serialu Branża w roli Ruth, córki bohatera granego przez Ali. Obsadę uzupełniają Kevin Bacon, Farrah MacKenzie i Charlie Evans.

Amanda i jej mąż Clay wynajmują luksusowy dom na weekend ze swoimi dziećmi, Archiem i Rose. Ich wakacje wkrótce zostają wywrócone do góry nogami, gdy dwójka nieznajomych – G.H. i jego córka Ruth – przybywają w nocy, niosąc wiadomość o tajemniczym cyberataku i szukając schronienia w domu, który według nich należy do nich. Obie rodziny licząc się z nadchodzącą katastrofą, która z każdą minutą staje się coraz bardziej przerażająca, zmuszają wszystkich do pogodzenia się ze swoim miejscem w upadającym świecie.

Poniżej wspomniane fotografie:

Fabuła filmu opiera się na powieści Rumaana Alama z 2020 roku pod tym samym tytułem. Scenariusz Leave the World Behind został napisany przez Sama Esmaila. Stanął on także za kamerą projektu. Esmail ma na swoim koncie pracę nad Mr. Robot i Homecoming.

Leave the World Behind trafi na Netflix już 8 grudnia.

Źrodło: ComingSoon