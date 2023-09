''Absolutni debiutanci'' - Netflix prezentuje zwiastun kolejnego polskiego serialu o dorastaniu 0

Już w październiku na Netflix będzie można oglądać, wyprodukowany przez ATM Grupę, serial Absolutni debiutanci! To pełna emocji opowieść o dorastaniu, poszukiwaniu wolności, spełnianiu marzeń, ale przede wszystkim o wyborach, które nieodwracalnie oddzielają nastoletnie życie od dorosłości. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun. Znajdziecie go poniżej.

Absolutni debiutanci to odważna opowieść o sile przyjaźni, młodzieńczych miłościach, uczuciach, fascynacjach i wybuchających namiętnościach, jak również o pragnieniu bliskości i akceptacji niezależnie od wieku. Młodzieńcze niepokoje i marzenia głównych bohaterów przeplatają się z burzliwymi historiami rodziców, którzy sami próbują odnaleźć pasję i spełnienie.

Lato, polskie morze. Dziewiętnastoletnia Lena i jej najlepszy przyjaciel Niko, którzy dzielą wspólną pasję do kina, tego właśnie lata odkryją, że łączy ich nie tylko hobby… Są nad morzem, gdzie kręcą odważny film o miłości, by dostać się do szkoły filmowej. Wtedy na horyzoncie pojawia się nieznajomy z obozu sportowego – wolny i buntowniczy Igor. We troje przeżyją zachwyt, pożądanie i całkowitą, nieskrępowaną wolność. To będą ostatnie takie wakacje.

Absolutni debiutanci to sześcioodcinkowy serial autorstwa Kamili Tarabury i Niny Lewandowskiej, którego fabuła opiera się na oryginalnym pomyśle.

W rolach głównych debiutują aktorzy młodego pokolenia: Martyna Byczkowska, Bartłomiej Deklewa i Jan Sałasiński. Rodziców zagrali: Katarzyna Warnke, Piotr Witkowski, Anna Krotoska oraz Andrzej Konopka. Za kamerą stanęli Kamila Tarabura i Katarzyna Warzecha, a scenariusz napisali Nina Lewandowska, Kamila Tarabura i Jędrzej Napiecek.

Premiera serialu 25 października.

Źrodło: ATMgrupa, Netflix