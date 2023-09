Zwiastun red band nowego ''Toksycznego mściciela'' 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun nowego Toksycznego mściciela. W reboocie filmu z lat 80. w tytułowego bohatera wciela się Peter Dinklage.

Opublikowany materiał wideo daje nam pierwsze spojrzenie na postać Dinklage. Nie pokazano jednak jeszcze z bliska jego twarzy, mamy jedynie zarys całej sylwetki i widok na broń, którą się posługuje.

Ujawnione wideo potwierdza wcześniejsze słowa twórców o tym, iż film będzie krwawy. Ma on być utrzymany w podobnej stylistyce jak superbohaterski Deadpool.

The Toxic Avenger opisywany jest jako zupełnie nowa odsłona klasycznego filmu Lloyda Kaufmana. Fabuła filmu koncentruje się na postaci uciskanego woźnego Winstona Gooze’a, który po wpadnięciu do kadzi z toksycznymi odpadami, staje się tytułowymi Toksycznym Mścicielem. Mężczyzna w nowym wcieleniu stawia czoła złym siłom chciwości, korupcji, a wszystko to, aby ocalić swojego syna, przyjaciół i bliską mu społeczność.

Reboot napisał i wyreżyserował Macon Blair. W rolach głównych występują Peter Dinklage, Elijah Wood, Julia Davis, Taylour Paige, Kevin Bacon i Jacob Tremblay.

Film parę dni temu miał swoją światową premierę na Fantastic Fest 2023, gdzie otrzymał wiele pozytywnych recenzji od krytyków. Data jego kinowej premiery nie została jeszcze podana.

