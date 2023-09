Netflix rezygnuje z usługi, od której zaczynał. To koniec czerwonej koperty 0

Netflix to dziś najpopularniejszy na świecie serwis streamingowy. Jednak nie od samego początku działał w takiej formie jak obecnie. Początkowo świadczył usługi wypożyczania płyt w sposób listowy. Dziś jak poinformował streamer, po 25 latach wysłana została ostatnia czerwona koperta.

Pierwsza płyta DVD wysłana została w 1998 roku. Znajdował się na niej film Tima Burtona Sok z żuka. Produkcją, która zakończyła działanie tej formy zarobku przez Netflix jest kopia filmu Prawdziwe męstwo z 2010 roku w reżyserii Joela i Ethana Coena.

W 2007 roku Netflix uruchomił platformę streamingową, jednak nie zrezygnował z pocztowej wypożyczalni. W 2012 roku dochody z wypożyczalni przekraczały jeszcze miliard dolarów, co składało się na 1/3 przychodów streamera. Potem jednak popularność tej usługi zaczynała się zmniejszać, prawdopodobnie duży wpływ miało na to stopniowe odchodzenie od używania nośnika jakim jest płyta. W 2022 roku Netflix zarejestrował wpływy z wypożyczalni rzędu zaledwie 146 milionów. To zadecydowało o decyzji włodarzy platformy.

Tak Netflix żegna się ze swoją pierwszą usługą:

Źrodło: The Hollywood Reporter