Nadciąga godzina duchów w zwiastunie animacji "Sposób na ducha"

Sposób na ducha to film na podstawie kultowej opowieści autorstwa Oscara Wilde’a! Za reżyserię ponadczasowej i chwytającej za serce animacji, odpowiadają twórcy Baranka Shauna.

kadr z filmu "Sposób na ducha"

To już 300 lat odkąd Sir Simon Canterville robi to co kocha najbardziej na świecie – jako duch nawiedza swój rodzinny dom i przyprawia o gęsią skórkę każdego, kto odważy się przekroczyć jego próg. Wszystko zmienia się, kiedy do posiadłości wprowadza się amerykańska rodzina, która za nic ma sobie jego przyprawiające o atak serca triki prosto z zaświatów. Mimo prób wypędzenia nieproszonych gości – Canterville ponosi porażkę. Załamany sytuacją duch nabiera jednak nadziei, kiedy nawiązuje kontakt z Virginią, najstarszą córką nowych gospodarzy. Wspólnie wyruszają w podróż do magicznego ogrodu, aby znaleźć przyczynę jego 300-letniej klątwy. Jeżeli im się uda, duch Canterville’a będzie wolny, ale jeżeli poniosą porażkę – oboje zostaną uwięzieni na całą wieczność.

Głosu głównym postaciom udzieliła gwiazdorska obsada m.in. Freddie Highmore, Hugh Laurie, Stephen Fry, Toby Jones, czy Imelda Staunton.

Animacja trafi do naszych kin 20 października 2023 roku.

Źrodło: Kino Świat