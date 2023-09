Zrealizuje go MindRiot Entertainment we współpracy z E. Brianem Dobbinsem jako producentem. Scenariusz napisać mają Jonathan Keasy i Justin MacGregor.

Fabuła filmu opisywać ma wydarzenia przed, w trakcie i to co działo się po tragedii. Jak twierdzi rzecznik MindRiot Entertainment projekt ten będzie miał także na celu upamiętnienie osób, które zginęły. Stanowić będzie także komentarz w sprawie wyroków jakie media zbyt szybko wydają, nie mając żadnych prawomocnych dowodów.