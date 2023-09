Według Jasona Bluma, założyciela studia i jego prawej ręki Ryana Turka, jedynym najbardziej oczywistym kandydatem jest Piątek trzynastego.

Jason i ja zdecydowanie zgadzamy się, że '’Piątek trzynastego'’ to coś co chcielibyśmy dostać w swoje ręce. Bardzo chcę wrócić do podstaw. Na film z tej serii nie potrzeba wiele składników. Wystarczy letni obóz, obozowicze i Jason Voorhees w masce. Nie ukrywam, że ’’Halloween’’ to dla mnie najlepszy slasher. To mój ulubiony slasher wszechczasów. Ale '’Piątek trzynastego'’ to taka seria, przed którą po prostu kłaniam się. Po prostu kocham w niej wszystko. Zamieszkanie przez jakiś czas w Crystal Lake byłoby niesamowite powiedział Turek.