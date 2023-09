Mam teraz cholerne 90 lat, nie mogę normalnie chodzić i tak dalej powiedział Caine żartując, że to może być jego ostatni film, ale nie powiedział tego definitywnie. Już jakiś czas temu też tak drażnił się z fanami, ale szybko wycofał się ze swoich słów grając w kolejnych produkcjach.

Teraz Caine po The Great Escaper podpisał kontrakt na rolę Karola Darwina w nieposiadającym jeszcze swojego tytułu projekcie. Zdjęcia do niego rozpocząć mają się w styczniu 2024 roku. Tym razem aktor twierdzi jednak już całkiem poważnie, że jedyne o czym myśli to emerytura.