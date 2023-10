Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

W listopadzie do gry wejdzie horror wyprodukowany przez braci Russo - "Raz, dwa, trzy… wchodzisz do gry!" 0

10 listopada do kin wejdzie amerykański horror Raz, dwa, trzy… wchodzisz do gry!, którego producentami są legendarni bracia Russo. W rolach głównych zobaczymy Asę Butterfielda i Natalię Dyer.

"To tylko zabawa, dopóki komuś nie stanie się krzywda" – rodzice zwykli nas ostrzegać, gdy byliśmy mali. A jeśli zabawa w chowanego, wisielca czy berka posunie się za daleko? Akcja horroru rozgrywa się w legendarnym Salem, gdzie grupa nastolatków odkrywa przeklęty nóż z prowokującym zaklęciem. Uwolniony demon zmusza ich do grania w makabryczne, śmiercionośne wersje gier z dzieciństwa, stawiając przerażające ultimatum: grasz lub giniesz.

Raz, dwa, trzy… wchodzisz do gry! to wciągający debiut reżyserski Eren Celeboglu i Ariego Costy, którzy pisząc scenariusz mieli w głowie wizję studia Amblin, które spotyka się z Johnem Carpenterem. W opowieści o tym, jak w dziecięcych zabawach kryje się zaskakujący element okrucieństwa, który czasem wymyka się spod kontroli, twórcy postanowili połączyć emocjonalny realizm E.T. z horrorem Halloween.

W rolach głównych obok Asy Butterfielda i Natalii Dyer zobaczymy również Benjamina Evana Ainswortha i Lauren Marsden.

