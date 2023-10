Zrozumieć rodzinne tajemnice - oto zwiastun ''Black Cake'' 0

Na platformę Hulu zmierza powstały dla niej rodzinny dramat Black Cake. Serial ten jest adaptacją debiutanckiej powieści Charmaine Wilkerson wydanej w Polsce pod tytułem '’Czarny tort''. Książka ta znalazła się na liście bestsellerów New York Timesa. W sieci zadebiutował zwiastun serii, który zapowiada dramatyczne skutki wychodzenia na jaw ’sekretów życia'.

Black Cake, którego pomysłodawcami są producenci wykonawczy Oprah Winfrey i Marissa Jo Cerar – składa się z dwóch historii o przeszłości i teraźniejszości. Nadchodzący serial, określany jako „dramat rodzinny owiany tajemnicą morderstwa”, opowiada o uciekającej pannie młodej imieniem Covey (Mia Isaac) z lat 60. XX wieku, która zniknęła w tajemniczy sposób.

Historia rozgrywa się na Jamajce, w Rzymie, Szkocji, Anglii i południowej Kalifornii. Pod koniec lat sześćdziesiątych uciekająca panna młoda imieniem Covey znika w falach u wybrzeży Jamajki i istnieje obawa, że utonęła lub jest zbiegiem uciekającym w związku z morderstwem męża. Pięćdziesiąt lat później w Kalifornii wdowa Eleanor Bennett (Chipo Chung) przegrywa walkę z rakiem, zostawiając dwójcę swoich dzieci imieniem Byron (Ashley Thomas) i Benny (Adrienne Warren), pendrive, na którym znajdują się nieopowiedziane wcześniej historie jej podróży z Karaibów do Ameryki. Te historie, opowiadane przez Eleanor, szokują jej dzieci i podważają wszystko, co myślały, że wiedziały o pochodzeniu swojej rodziny. Co gorsza Byron i Benny nie rozmawiali ze sobą od lat. Teraz muszą zapomnieć o tym, co ich dzieli, i wspólnie wysłuchać historii matki, aby spełnić jej ostatnią prośbę.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W serialu Black Cake występują także Faith Alabi, Lashay Anderson, Glynn Turman, Simon Wan, Sonita Henry i Ahmed Eljah.

Premiera Black Cake na Hulu już 1 listopada.

