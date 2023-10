''Pięć koszmarnych nocy'' - jest plan na franczyzę! 0

Emma Tammi, reżyserka i scenarzystka filmu Pięć koszmarnych nocy ma nadzieję na powstanie franczyzy. Jeśli tylko pierwszy film odniesie sukces to chce ona rozwinąć to w całą serię horrorów.

W rozmowie z Entertainment Weekly Tammi powiedziała, że ma nadzieję móc zrobić więcej. Także jeśli mający mieć swoją premierę w tym miesiącu horror odniesie sukces to możemy spodziewać się kolejnych dzieł opartych na przerażającej grze Five Night’s at Freddy, która stała się istnym fenomenem.

Film opowiada o pewnym ochroniarzu, który zaczyna pracę we Freddy Fazbear’s Pizza. Podczas pierwszej nocnej zmiany orientuje się, że nie będzie łatwo doczekać świtu. Mike Schmidt jest młodym mężczyzną, który zmaga się z problemami, a także nawiedzają go echa przeszłości. Mianowicie ponad dekadę wcześniej jego młodszy brat zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Obecnie niedawno zwolniony i zdesperowany w poszukiwaniu pracy, aby móc zachować opiekę nad swoją dziesięcioletnią siostrą Abby, zgadza się podjąć pracę jako nocny ochroniarz w opuszczonej restauracji tematycznej — pizzerii Freddy’ego Fazbeara. Miejsce to jednak nie jest tym, czym się wydaje na pierwszy rzut oka i zaczyna go wciągać prosto w czarne serce niewypowiedzianego koszmaru.

Budżet produkcji szacuje się na 25 milionów dolarów. Obecnie prognozuje się, że film zarobi od 33 do 42 milionów dolarów w weekend otwarcia w krajowej kasie. Biorąc pod uwagę, że budżet filmu prawdopodobnie stosunkowo szybko się zwróci, a także fakt, że jest mnóstwo materiału źródłowego, z którego można czerpać, z łatwością może powstać kontynuacja.

Pięć koszmarnych nocy wejdzie do kin i na platformę Peacock 27 października.

Źrodło: ComingSoon