''Zbrodnie po sąsiedzku'' otrzymują zgodę na 4. sezon 0

Niecałe dwa miesiące, tyle platformie Hulu było potrzeba na podjęcię decyzji dotyczącej dalszego losu serialu Zbrodnie po sąsiedzku. Produkcja została odnowiona na 4. sezon.

Informacja ta gwarantuje nam powrót trio granego przez Steve'a Martina, Martina Shorta i Selenę Gomez, którym dane będzie rozwiązać problem cliffhangera jakim zakończył się trzeci sezon.

[SPOJLER]

Finał trzeciego sezonu zakończył się kolejną tajemniczą śmiercią. Jednak dzięki odnowieniu tej kryminalnej komedii sprawa ta nie pozostanie nierozwiązana.

Bohaterami Zbrodni po sąsiedzku są trzej samozwańczy fani zagadek kryminalnych – Charles-Haden Savage, Oliver Putnam i Mabel Mora. Gdy w nowojorskim apartamentowcu, w którym mieszkają dochodzi do morderstwa postanawiają oni rozwiązać jego zagadkę. W trzeciej serii starali się rozwiązać tajemnicę śmierci Bena Glenroy’a, aktora który padł martwy w trakcie odgrywania swojej postaci na deskach Broadway’u.

Twórcy serialu to Steve Martin i John Hoffman. Do stałej obsady w trzeciej serii dołączyli Paul Rudd, Jesse Williams, Ashley Park i Meryl Streep.

Zbrodnie po sąsiedzku to doceniony serial zarówno przez widzów, jak i krytyków. Otrzymał on wiele nominacji zarówno do nagród Emmy, jak i do Złotych Globów.

Źrodło: ComingSoon