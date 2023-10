Powstanie filmowa adaptacja ''Alchemika'' Paulo Coelho 0

Jedna z najpopularniejszych powieści Paulo Coelho ’’Alchemik’’ zostanie przeniesiona na szklany ekran. Prawa do ekranizacji zarówno filmowej, jak i telewizyjnej nabyło studio Legendary Entertainment.

Najpierw Legendary współpracując z Tristar Pictures chce zrealizować film. Do napisania scenariusza wybrany został Jack Thorne mający na swoim koncie obie części Enoli Holmes i Mroczne materie.

Oryginalnie napisany w języku portugalskim, Alchemik przedstawia czytelnikom młodego pasterza z Andaluzji o imieniu Santiago. Po powracających snach o odnalezieniu skarbu ukrytego w egipskich piramidach, Santiago opuszcza dom i wyrusza w podróż, aby odkryć utracone bogactwa, a przy okazji dowiaduje się więcej o życiu i sobie.

Alchemik każe marzyć, podążać za własnym powołaniem, podejmować ryzyko, pójść w świat i wrócić wystarczająco śmiałym, by stawić czoło wszelkim przeszkodom. Ta baśniowa, alegoryczna opowieść o wędrówce andaluzyjskiego pasterza jest tłem do medytacji nad tym, jak ominąć życiowe pułapki, by dotrzeć do samego siebie.

Jeśli dojdzie do realizacji filmu będzie to pierwsze przeniesienie na ekran Alchemika. Wszystkie dotychczasowe projekty upadły zanim tak naprawdę na dobre się rozpoczęły. Na razie nie wiemy jeszcze kto wyreżyseruje film, ani jaka będzie jego potencjalna data premiery.

Źrodło: The Hollywood Reporter, Lubimy czytać