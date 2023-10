Komedia, o jakiej nikomu się nie śniło! Zwiastun "Dream Scenario" z Nicolasem Cage'em 0

Dream Scenario to wyprodukowany przez studio A24 film z Nicolasem Cage'em w brawurowej i całkowicie zaskakującej roli. Paul (Cage) to sympatyczny, choć trochę nudny profesor akademicki, który znienacka zaczyna pojawiać się w snach milionów obcych ludzi – a wszyscy zadają sobie pytanie: dlaczego akurat on? Zobaczcie zwiastun.

kadr z filmu "Dream Scenario"

Zdobywca Oscara Nicolas Cage wciela się w rolę niedocenianego i niemal niezauważalnego szarego człowieka, którego los zmienia się diametralnie, odkąd co noc śni się obcym ludziom na całym świecie. Z dnia na dzień, a w zasadzie z nocy na noc, Paul Matthews staje się celebrytą szczególnej kategorii. Nastoletnie córki przestają się go wstydzić, odzywa się do niego jego była, w oczach studentów zaczyna być cool, a na biurku przybywa lukratywnych kontraktów reklamowych. Wreszcie jest KIMŚ. Jednak szybko jego życie z ucieleśnienia marzeń staje się koszmarem, a z fascynującego fenomenu Paul staje się ofiarą cancel culture.

Zainteresowany kulturą internetu, viralowością i fenomenem influencerów reżyser Kristoffer Borgli eksploruje zarówno proces stawania się celebrytą, jak i szybką utratę sympatii mas. Zgłębiając te tematy, nie mógł lepiej dobrać odtwórcy głównej roli. Cage, którego twarz widnieje na tysiącach memów i zabawnych gadżetów, pokazuje tutaj nie tylko wybitny komediowy talent, ale także fenomenalny warsztat dramatyczny.

