Joaquin Phoenix na nowym zdjęciu z filmu ''Joker: Folie à deux'' 0

Zdjęcia do kontynuacji hitowego filmu DC Joker zakończyły się parę miesięcy temu i teraz co jakiś czas w sieci debiutuje nowa fotografia promująca produkcję. Najnowszą opublikował na swoim Instagramie reżyser sequela Joker: Folie à deux – Todd Phillips.

Wstawiona przez niego fotografia przedstawia Jokera wśród ludzi, który na spokojnie, zamyślony i wydawać by się mogło zadowolony stoi w strugach deszczu z zamkniętymi oczami i z przechyloną do tyłu głową.

Podpis pod zdjęciem głosi:

4 październik. Dziękuje za wszystkie wiadomości. Cztery lata temu mieliśmy niezłą jazdę. Dużo wspaniałych wspomnień. Wkrótce wiele więcej.

Jeśli chodzi o fabularne szczegóły filmu to nie są one znane. Spekuluje się jednak, że większość filmu będzie rozgrywała się w Arkham Asylum. Plotki sugerują również, że nie zabraknie elementów musicalowych. Według spekulacji to nie tytułowy Joker, a Harley Quinn będzie w samym centrum wydarzeń. Podobno historia będzie rozgrywała się całkowicie z jej perspektywy i będzie to powodem muzycznych wstawek. Bohaterka widzi swój związek z Arthurem poprzez sekwencje musicalowe. Tytuł filmu Folie à Deux sugeruje, że Fleck podzieli te złudzenia.

W komiksach o Batmanie Quinn była psychiatrą, dr Harleen Quinzel, która pracowała w Arkham Asylum, dopóki Joker nie wypaczył jej umysłu i nie dostała na jego punkcie obsesji.

W rolach głównych Joaquin Phoenix i Lady Gaga. Na ekranie ujrzymy także Zazie Beetz, Brendana Gleesona, Catherine Keener, Jacoba Loflanda i Harry'ego Lawtey'a.

Premiera filmu Joker: Folie a Deux 4 października 2024 roku.

Źrodło: Instagram