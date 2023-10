Jason Statham i jego zemsta w zwiastunie filmu Davida Ayera ''The Beekeeper'' 0

Studio MGM prezentuje pierwszy zwiastun krwawego filmu akcji z Jasonem Stathamem, w którym to popularny aktor wciela się w pszczelarza poszukującego zemsty. Projekt za reżyserię, którego odpowiada David Ayer nosi tytuł The Beekeeper.

Patrząc na zwiastun The Beekeeper to spodziewać możemy się dużej dawki emocji i adrenaliny, co zresztą w filmach z Jasonem Stathamem jest na porządku dziennym.

Aktor wciela się w byłego pracownika potężnej, wpływowej i tajnej organizacji znanej jako Beekeeper. Mężczyzna szuka zemsty, a jego krucjata rozlewa się na cały kraj.

Tuż po tym, jak jego sąsiadka traci oszczędności w wyniku oszustwa phishingowego, a następnie odbiera sobie życie, były tajny agent wyrusza na krwawą misję zemsty. Choć pojedynczy przypadek wydaje się jedynie kroplą w morzu, mężczyzna odkrywa, że sprawa jest znacznie bardziej poważniejsza.

Oprócz Stathama w filmie The Beekeeper występują Emmy Raver-Lampman, Josh Hutcherson, Bobby Naderi, Minnie Driver, Phylicia Rashad i Jeremy Irons. Scenariusz napisał Kurt Wimmer. Ayer, który wyreżyserował film to znany hollywoodzki filmowiec mający na swoim koncie m.in. Bogów ulicy, Legion samobójców i Bright.

Premiera The Beekeeper zaplanowana jest na 12 stycznia 2024 roku.

Źrodło: MGM, Comingsoon