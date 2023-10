''The Strangers'' - co wiemy o nowej trylogii Renny’ego Harlina 0

Renny Harlin, reżyser Piekielnej głębi i Egzorcysty: Początek pracuje nad trylogią grozy '’The Strangers'’. W sieci pojawiły się pierwsze szczegóły dotyczące tej serii oraz zdjęcia ją promujące.

Trylogia ta opiera się na filmie Bryana Bertino z 2008 roku zatytułowanego Nieznajomi. Harlin w wywiadzie dla Entertainment Weekly opowiedział o swojej miłości do oryginału, zachowaniu aspektów tego filmu i o tym, że nie planuje wypuszczać filmów po kolei tylko od razu całą trylogię.

W The Strangers: Chapter 1 Madelaine Petsch wciela się w młodą kobietę o imieniu Maya rozpoczynającą nowe życie ze swoim narzeczonym Ryanem, granym przez Froya Gutierreza. Podczas wycieczki zaszywając się głęboko w lesie, stają się ofiarami tajemniczego gangu zamaskowanych nieznajomych, którzy atakują bez ostrzeżenia i powodu.

Harlin wyjaśnia, że pierwszy film, napisany przez Alana R. Cohena i Alana Freedlanda jest mocno zbliżony do oryginału, ponieważ przedstawia młodą parę przebywającą w odizolowanym domu oraz inwazję na budynek, która ma miejsce z przypadkowych powodów.

Reżyser wyjaśnił także dlaczego zdecydował się na trylogię. Według niego taka forma pozwala bardziej zagłębić się w tematykę, móc ją rozwinąć i pozwolić zbadać to co dzieje się z ofiarami tego rodzaju przemocy i kim są sprawcy, skąd pochodzą i dlaczego to robią.

Poniżej pierwsze kadry z filmu:

Froy Gutierrez i Madelaine Petsch

Premiera trylogii The Strangers w 2024 roku.

Źrodło: ew.com