Wielkimi krokami zbliża się premiera nowego obrazu Roberta Glińskiego Figurant , który znalazł się w Konkursie Głównym na 48. FPFF w Gdyni. To poruszająca opowieść o agencje SB, który przez wiele lat inwigilował Karola Wojtyłę. W głównych rolach zobaczymy m.in. Mateusza Więcławka, Mariannę Zydek, Zuzannę Lit, Adriana Brząkałę i Zbigniewa Stryja. Film wejdzie do kin w całej Polsce już 20 października.

Figurant to opowieść o agencie komunistycznej służby bezpieczeństwa, który przez 20 lat inwigilował Karola Wojtyłę. Dzięki nietypowemu protagoniście film w unikalny sposób pokazuje znane fakty (walka o budowę kościoła w krakowskiej Nowej Hucie, inwigilacja środowisk kościelnych prowadzona przez SB). Figurant nie jest opowieścią biograficzną o przyszłym papieżu, Karol Wojtyła jest tu tylko katalizatorem działań. Dla awansów, pieniędzy i kariery Bronek Budny coraz dalej przesuwa granice moralnych kompromisów, a inwigilacja Wojtyły staje się jego obsesją. Bohater filmu wchodzi coraz głębiej w wyizolowany, niemoralny świat tajnych służb i stacza się w otchłań samotności, zła i zbrodni.

W nomenklaturze esbeckiej słowo "figurant" oznacza kogoś, kto był przedmiotem zainteresowania służb specjalnych – kogoś, kto był inwigilowany. Natomiast potocznie mówi się tak o kimś, kto niby zajmuje jakieś stanowisko, ale tak naprawdę jest marionetką, kukłą – nie ma żadnego wpływu na decyzje. Chciałby sprawować władzę, ale nie może, bo jest sterowany przez innych. I właśnie ta druga definicja odnosi się do bohatera filmu. Wydaje mu się, że jest diabłem, który ma władzę, potrafi wszystko ułożyć pod siebie i tym zarządzać, a okazuje się, że jest nikim i nic nie znaczy. Mimo że akcja tego filmu dzieje się w latach 60., myślę, że jego bohater jest bardzo współczesny. podkreśla Robert Gliński, reżyser filmu

W główną rolę w Figurancie wcielił się jeden z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia – Mateusz Więcławek. Na ekranie partnerują mu m.in. Marianna Zydek, Adrian Brząkała, Zuzanna Lit, Zbigniew Stryj, Krzysztof Wach oraz Maciej Mikołajczyk.