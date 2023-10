Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"1670" - Szlachta nie żartuje. Szlachta występuje w komedii. Zwiastun nowego polskiego serialu Netflixa 0

Szlachta nie żartuje. Szlachta występuje w komedii. Bartłomiej Topa i Katarzyna Herman w nowym serialu Netflix 1670 – satyrycznym portrecie szlacheckiej wsi. Witajcie w Adamczysze!

Jest rok 1670. Jan, głowa szlacheckiej rodziny i właściciel (mniejszej) połowy wsi Adamczycha, marzy o zapisaniu się na kartach historii Polski – najpotężniejszego państwa na świecie. Pasmo jego życiowych sukcesów pozwala myśleć, że jest na dobrej drodze. W końcu wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów. Jego ambitne plany zakłóca jednak niełatwa codzienność właściciela ziemskiego: na sejmiku znów trzeba zawetować pomysł podniesienia podatków, nieprzekonani do teorii skapywania chłopi tracą motywację do pracy, córka sprzeciwia się wydaniu za syna magnata, a podstępny sąsiad Andrzej knuje, jak zebrać większe plony w tym roku… W dodatku Rzeczpospolita szlachecka złośliwie akurat teraz chyli się ku upadkowi. Na szczęście opatrzność zawsze jest po stronie Polski, a postępowe myślenie Jana pozwoli mu wybrnąć z każdej sytuacji i sięgnąć po wieczną chwałę!

W przerysowanym portrecie polskiej szlachty zobaczymy: Bartłomieja Topę (Jan), Katarzynę Herman (żona Zofia), Martynę Byczkowską (córka Aniela), Michała Balickiego (syn Stanisław) i Michała Sikorskiego (syn Jakub). W serialu występują również Kirył Pietruczuk (chłop Maciej) i Dobromir Dymecki (chwilowo pozbawiony ziemi, czystej krwi szlachcic w szóstym pokoleniu, Bogdan).

Serial 1670 wyreżyserował Maciej Buchwald (związany z teatrem improwizowanym Klancyk) wraz z Kordianem Kądzielą. Pomysłodawcą i scenarzystą serialu jest Jakub Rużyłło. Producentami są Jan Kwieciński i Ivo Krankowski.

Za produkcję odpowiada Akson Studio. Premiera w grudniu 2023, tylko na Netflix.

