''The Artful Dodger'' - zwiastun odcinkowej kontynuacji książki Dickensa o Oliverze Twiscie

Platforma Hulu udostępniła pierwszy zwiastun 8-odcinkowego serialu The Artful Dodger, którego fabuła opiera się na słynnej powieści Charlesa Dickensa '’Oliver Twist'’. Seria ta opowiada dalsze losy jednego z chłopców należących do gangu kieszonkowców, do którego również zwerbowany został Oliver Twist.

Głównego bohatera Jacka Dawkinsa portretuje Thomas Brodie-Sangster, młody aktor znany z serialu Gambit królowej czy filmu Więzień labiryntu: Lek na śmierć. Jack jako młody chłopiec był znanym londyńskim kieszonkowcem należącym do młodocianego gangu, któremu nawet zdążył przewodzić. Akcja serialu rozgrywa się wiele lat później, w Australii w latach 50. XIX wieku, kiedy to Jack stara się zostać szanowanym chirurgiem. Przeszłość jednak go dogania wraz z przybyciem Fagina, który ponownie chce wciągnąć go w przestępczy świat. Dla Jacka to jednak nie jedyny problem, jak się okazuje córka lokalnego gubernatowa ma wielkie ambicje zostać pierwszą kobietą chirurgiem w kolonii którą zamieszkują. Co gorsza mężczyzna zakochuje się…

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują Brodie-Sangster, David Thewlis jako Fagin, Maia Mitchell jako kobieta chirurg, Damon Herriman, Miranda Tapsell i Tim Minchin. James McNamara, David Maher i David Taylor stworzyli serial dla Curio Pictures i Beach Road Pictures.

Premiera The Artful Dodger odbędzie się 29 listopada na Disney+ i Hulu.

Źrodło: Hulu, Dark Horizons