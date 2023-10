Studio A24 nakręci biografię Paris Hilton 0

''Dom woskowych ciał''

Studio zakupiło prawa do realizacji serialu telewizyjnego, którego fabuła oprze się o wspomnienia Paris Hilton, które zawarła ona w swojej biografii Paris: The Memoir. Sama dziedziczka ma być w powstanie projektu mocno zaangażowana, a to za sprawą swojej firmy 11:11 Media, która zajmie się produkcją serialu. Wśród pozostałych producentów znaleźli się m.in. Elle Fanning, Dakota Fanning, Bruce Gersh i David Bernad.

Napisałam tę książkę, próbując zrozumieć swoje miejsce w przełomowym momencie: renesansie technologii, epoce influencerów. Napisałam tę książkę także po to, aby świat mógł dowiedzieć się, kim dzisiaj jestem. Skoncentrowałam się na kluczowych aspektach mojego życia, które doprowadziły do tego, z czego jestem najbardziej dumna – jak odebrano mi władzę i jak ją odzyskałam, jak zbudowałam dobrze prosperujący biznes, małżeństwo i rodzinę stwierdziłą Hilton w jednym z cytatów swojej książki.

Książka Hilton ukazała się w marcu 2023 roku i stała się bestsellerem New York Timesa.

Hilton to córka milionera Richarda Hiltona. Próbowała ona swoich sił jako modelka, piosenkarka i aktorka. Możecie kojarzyć ją m.in. z Domu woskowych ciał czy Zoolandera.

Źrodło: ComingSoon