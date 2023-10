Angus Cloud jako zdesperowany handlarz narkotyków w swojej ostatniej roli - zobacz zwiastun ''Your Lucky Day'' 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun thrillera '’Your Lucky Day'’, w którym w swojej ostatniej roli wystąpił młody aktor Anglus Cloud, znany z serialu Euforia. W wieku 25 lat zmarł on w lipcu tego roku z powodu przedawkowania substancji psychoaktywnych.

Film opowiada historię mężczyzny (w tej roli Cloud), który okrada zwycięzcę losu na loterii co doprowadza do chaosu. Jest o krok od Bożego Narodzenia, a w sklepie wielobranżowym zebrało się sześcioro nieznajomych: właściciel sklepu, bogaty mężczyzna, para w ciąży, przestępca i początkujący policjant. Drugi z nich wygrywa na loterii 156 milionów dolarów, a reszta jest tego świadkiem. Przestępca trzymając go na muszce żąda zwrotu zwycięskiego biletu. Policjant, próbując powstrzymać napad, strzela pierwszy – przypadkowo zabijając bogacza. W wyniku zamieszania przestępca zabija policjanta i przekonuje grupę, aby przyłączyła się do niego. Zawierają pakt – pieniądze za przykrywkę. Nie zauważyli jednak, że policjant wciąż żyje. Ten kontaktuje się ze swoim ojcem, który sam jest byłym gliniarzem. Ten werbuje swoich byłych partnerów, aby pomogli mu uratować syna i ukraść dla siebie zwycięski los. Nadchodzi szalona rozgrywka. Kto przeżyje? I jak daleko wszyscy się posuną, aby zostać milionerem?

W filmie Your Lucky Day, napisanym i wyreżyserowanym przez Dana Browna w jego pełnometrażowym debiucie, występują także Jessica Garza, Elliot Knight, Sterling Beaumon, Mousa Hussein Kraish, Spencer Garrett i Jason O’Mara. Projekt ten jest pełnometrażową wersją krótkometrażówki Browna z 2010 roku wydanej pod tym samym tytułem.

Premiera filmu w kinach w USA zaplanowana jest na 10 listopada, a w wersji cyfrowej zadebiutuje on zaledwie 4 dni później. Data polskiej premiery nie jest jeszcze znana.

