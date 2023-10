Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Chris Rock za kamerą biografii Martina Luthera Kinga 0

Universal Pictures przygotowuje się do realizacji filmu biograficznego, którego bohaterem będzie Martin Luther King Jr. Stołek reżyserski powierzono Chrisowi Rockowi.

Chris Rock - "Spirala: Nowy rozdział serii „Piła”"

Chris Rock jest na ostatniej prostej, aby dostać fuchę od Universal Pictures przy filmie biograficznym, którego bohaterem będzie Martin Luther King Jr. Popularny aktor oraz komik miałby pełnić funkcje reżysera oraz producenta. W projekt zaangażowany będzie także Steven Spielberg, który będzie producentem wykonawczym. Scenariusz powstanie na bazie powieści "King: A Life" Jonathana Eiga, którą "The New York Times" nazwał "ostateczną" biografią Martina Luthera Kinga Jr. i pierwszą, która w tak obszerny sposób opisuje jego życie na przestrzeni dziesięcioleci.

"King: A Life" był bestsellerem "The New York Times" nominowanym do National Book Award. Książka wykorzystuje nowe informacje FBI z wcześniej niewykorzystanych źródeł pierwotnych i setek wywiadów. Jonathan Eig przedstawia Martina Luthera Kinga Jr. jako odważnego, ale niespokojnego emocjonalnie człowieka, który domagał się pokojowego protestu, ale także zmagał się z własnymi słabościami.

Dla Chrisa Rocka będzie to pierwszy reżyserski projekt od czasów komedii Pierwsza piątka z 2014 roku, do której także napisał scenariusz.

