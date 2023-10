Vince Gilligan to człowiek, który dał światu wybitny serial Breaking Bad, a także równie znakomity spin-off Zadzwoń do Saula oraz bezpośrednią kontynuację swojego pierwszego opus magnum – El Camino. Dziesięć lat po finale pierwszego serialu Vince Gilligan zapowiedział w jednym z wywiadów dla Variety, że "nie jest zainteresowany" spin-offem skupiającym się wokół syna Waltera White’a, Walta Jr., granego przez RJ Mitte.

Nienawidziłbym myśli, że Walt Jr. pójdzie w ślady Waltera w branży przestępczej. Prawdopodobnie znajdzie się ktoś kto za 10 czy 15 lat zaproponuje coś takiego – Walter Jr. w roli mafijnego przestępcy z Albuquerque, który odniesie sukces tam, gdzie poniósł porażkę jego ojciec. Mogę już teraz niemalże zagwarantować, że nie jestem zainteresowany takim projektem. Byłby to smutny hołd dla serialu. Fajnie jest myśleć o tym, co stałoby się z bohaterami, ale nie dochodźmy do tego poziomu: "O rany, chciałbym opowiedzieć więcej o tej historii". Oczywiście kto wie, może za kilka lat zmienię zdanie. Jednakże "Heisenberg Jr." jest wątpliwy jak cholera. Jedyną atrakcyjną rzeczą w tym pomyśle jest ponowna współpraca z RJ Mitte, ponieważ jest wspaniałym aktorem i uroczym facetem. Ale to byłoby cholernie przygnębiające. To byłaby błędna lekcja z serialu, jeśli w ogóle można z niego wyciągnąć jakieś wnioski.

mówił showrunner "Breaking Bad"