''Wikingowie: Walhalla'' - Netflix zakończy serial 3. sezonem 0

Netflix podjął decyzję dotyczącą przyszłości serialu Wikingowie: Walhalla. Serial zakończy się po emisji trzeciego sezonu.

fragment plakatu promującego serial ''Wikingowie: Walhalla''

Wikingowie: Walhalla to serial stworzony przez Jeba Stuarta. Stanowi on kontynuację zrealizowanej przez Michaela Hirsta produkcji Wikingowie, która doczekała się 6. sezonów. Pierwszy sezon sequela wystartował w lutym 2022 roku i spotkał się z uznaniem oraz dobrymi wynikami, co doprowadziło do szybkiego przedłużenia na dwa kolejne sezony. Teraz po emisji drugiej serii zdecydowano, że trzecia będzie finałowa.

Akcja serialu Wikingowie: Walhalla toczy się ponad 1000 lat temu, na początku XI wieku, i opowiada o legendarnych przygodach najsłynniejszych wikingów, czyli Leifa Erikssona (Sam Corlett), jego ognistej i zawziętej siostry Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) oraz ambitnego nordyckiego księcia Haralda Sigurdssona (Leo Suter). Gdy napięcie między wikingami i angielską rodziną królewską sięga krwawego zenitu, a sami wikingowie ścierają się między sobą z powodu sprzecznych wierzeń chrześcijańskich i pogańskich, ta trójka wyrusza w epicką podróż przez oceany i pola bitewne, od Kattegat do Anglii i dalej, aby walczyć o przetrwanie i chwałę.

Premiera finałowej serii zaplanowana jest na 2024 rok.

