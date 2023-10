Polak wyreżyseruje nadnaturalny horror ''The Dire Wolf'' 0

Andrzej Bartkowiak, polski filmowiec mający na swoim koncie takie produkcje jak Romeo musi umrzeć, Doom czy Od kołyski aż po grób, stanie za kamerą horroru o zjawiskach nadprzyrodzonych zatytułowanego '’The Dire Wolf'’. Za powstanie projektu odpowiada Steelyard Pictures.

Fabuła The Dire Wolf opowie historię Hanka Whitmore’a, bystrego i bardzo upartego szeryfa z Nowego Meksyku, który sprzymierza się z plemieniem Navajo, gdy w wyniku nadprzyrodzonych wydarzeń zaczyna grozić niebezpieczeństwo jego rodzinie i miastu, w którym mieszka.

Scenariusz filmu napisał Ryan Cook. Obsada horroru na razie nie została jeszcze podana. Premiera filmu planowana jest na przyszły rok.

Steelyard Pictures to firma produkcyjna odpowiedzialna za powstanie takich dzieł jak The Power of Few czy Mroczny lokator.

Źrodło: Bloody Disgusting