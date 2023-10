Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Tom Cruise powraca jako Ethan Hunt w legendarnej serii "Mission: Impossible" - już na 4K UHD, Blu-ray™ i DVD 0

Tom Cruise powraca jako Ethan Hunt w legendarnej serii "Mission: Impossible". Genialny agent nie przestaje zadziwiać, na nowo wyznaczając granicę między możliwym, a niemożliwym. Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One już od 30 października na 4K UHD, Blu-ray™ i DVD oraz w limitowanej edycji kolekcjonerskiej Steelbook 4K UHD.

W najnowszym filmie Ethan Hunt i jego zespół IMF rozpoczynają swoją najniebezpieczniejszą misję, poszukując nowej, przerażającej broni, która zagraża ludzkości. Muszą zdążyć zanim broń wpadnie w niepowołane ręce. Stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata. Kiedy mroczne siły z przeszłości Ethana zbliżają się, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu. W obliczu tajemniczego, wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja – nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy.

Na przestrzeni 27 lat i 6 filmów, które do tej pory mieliśmy okazję zobaczyć, seria "Mission: Impossible" oraz postać Ethana Hunta stały się najbardziej emblematycznym osiągnięciem w karierze Toma Cruise'a. Wyczyny kaskaderskie, jakich dokonywał samodzielnie, bez wsparcia ekipy zadziwiały nas już niejednokrotnie. W poprzednich filmach zobaczyć mogliśmy go między innymi podczas widowiskowej akcji na ścianie Burdż Chalifa – najwyższego budynku świata, a nawet lecącego na skrzydle Airbusa A400M. Na potrzeby siódmej części Cruise wykonał niesamowity skok Halo (skok ze spadochronem z dużej wysokości i z opóźnionym momentem otwarcia spadochronu). W Dead Reckoning – Part One Ethan Hunt zostaje doświadczany jeszcze mocniej niż kiedykolwiek. Zgodnie z tradycją serii, poprzeczka stale musi być zawieszana wyżej.

Od samego początku twórcy zadawali sobie pytanie o to w jaki sposób sprostać oczekiwaniom, które wywołał ich poprzedni film – Mission: Impossible: Fallout. Ogromny sukces finansowy (niemal 800 milionów dolarów na całym świecie) i najbardziej entuzjastyczne recenzje spośród wszystkich filmów serii, sprawiły że przed twórcami stanęło nie lada wyzwanie. Ale Tom Cruise, reżyser Christopher McQuarrie i reszta ekipy nie byliby sobą gdyby zrezygnowali i nie chcieli pójść jeszcze o krok dalej. W najnowszym filmie Dead Reckoning, Ethan Hunt staje do walki z mrocznymi siłami o największe stawki, jakie do tej pory mogliśmy oglądać w serii Mission: Impossible, a sam Tom Cruise musi wykonać najbardziej niebezpieczny wyczyn w całej dotychczasowej karierze.

Termin dead reckoning wywodzi się z nawigacji i w wolnym tłumaczeniu oznacza martwy rachunek. Jest to proces obliczania własnej pozycji, zwłaszcza na morzu, nie za pomocą punktów orientacyjnych, obserwacji astronomicznych lub elektronicznej nawigacji, lecz poprzez oszacowanie kierunku i przebytej odległości.

Jest wiele rzeczy, które wyłaniają się z przeszłości Ethana. Martwy rachunek oznacza, że wybierasz kurs wyłącznie na podstawie swojej ostatniej znanej pozycji, co staje się metaforą działania nie tylko Ethana, ale także innych bohaterów.

tłumaczy McQuarrie

Ostatecznie ten rozdział w historii Ethana Hunta i jego zespołu był nieunikniony. Niezależnie od tego, jak dobre masz intencje, Twoje działania zawsze będą miały konsekwencje. I choć zespół IMF prowadzi życie przypominające widmo, w którym można dowolnie wymazywać przeszłość i tworzyć teraźniejszość na nowo, to jednak pod względem emocjonalnym to, co wydarzyło się w przeszłości i dokąd doprowadziły te wybory, nadal istnieje.

tłumaczy dalej Cruise

Oto filozoficzne podłoże całej historii, o którym Cruise i McQuarrie długo i intensywnie rozmawiali, opracowując Dead Reckoning – Part One i Dead Reckoning – Part Two, planując pomost pomiędzy pierwszymi filmami, a najnowszym, wybuchowym widowiskiem. Wszystkie te kwestie odbiją się też na relacji Ethana z jego nowym przeciwnikiem – Gabrielem. Pytania postawione w pierwszym filmie poprowadzą nas też dalej w historii, aż do Dead Reckoning – Part Two.

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One to najnowszy film w słynnej i trwającej już ponad 20 lat serii. Widowisko spotkało się z entuzjastycznym odbiorem zarówno widzów jak i krytyków i jest jednym z najlepiej zarabiających filmów bieżącego roku. Najnowsza odsłona serii w polskich kinach pojawiła się w 14 lipca, a już 30 października ukaże się na 4K UHD, Blu-ray™ i DVD, a także limitowanym wydaniu Steelbook 4K UHD™.

Dodatki specjalne w wydaniach MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING – PART ONE:

MATERIAŁY DODATKOWE W WYDANIACH 4K UHD™:

Komentarz reżysera;

Abu Zabi, Rzym, Wenecja;

Pociąg;

i więcej!

dodatki specjalne w wydaniu BLU-RAY™:

Komentarz reżysera.

Źrodło: Galapagos