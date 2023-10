"The Crown" z zapowiedzią finałowego sezonu oraz datami premier dwóch części serialu 0

Ostatni, szósty sezon serialu The Crown zakończy się w dwóch częściach, które zobaczymy na Netflix 16 listopada i 14 grudnia. Zobaczcie zwiastun!

Finałowy sezon uwielbianego przez publiczność i krytyków serialu The Crown skupia się na latach 1997 – 2005, w czasie których premierem Wielkiej Brytanii był Tony Blair (w tej roli Bertie Carvel).

Ostatni sezon produkcji został podzielony na dwie części. Pierwsze cztery odcinki koncentrują się wokół księżnej Diany i jej relacji z Dodim Fayedem, która zostaje zakończona wypadkiem samochodowym. Druga część, składająca się z sześciu odcinków, skupia się na księciu Williamie i jego powrocie do rzeczywistości po tragicznej śmierci matki, Złotym Jubileuszu Królowej, ślubie Karola i Camilli, a także początku bajkowej relacji Williama i Kate.

W drugiej części serialu w role księcia Williama i księcia Harry’ego wcielą się Ed McVey i Luther Ford. Dołączy do nich Meg Bellamy w roli Kate Middleton. Będą to debiutanckie role trójki aktorów.

The Crown to wielokrotnie nagradzany serial Netflix. Od premiery serialu w 2016 roku produkcja zdobyła kilkadziesiąt najbardziej prestiżowych nominacji i nagród, w tym m.in.: 10 nominacji do Złotych Globów (i 4 statuetki), 69 nominacji do Emmy (z czego 21 nagród przypadło na pierwsze cztery sezony), a także 15 nominacji do nagród BAFTA i nie tylko.

Źrodło: Netflix