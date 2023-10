Wszystko czego się boisz jest pod powierzchnią - polski zwiastun i plakat horroru "Przeklęta woda" 0

Na początku 2024 roku w kinach zobaczymy kolejną produkcję Atomic Monster i Blumhouse, czyli horror zatytułowany Przeklęta woda. Polski dystrybutor filmu, którym jest United International Pictures zaprezentował plakat oraz zwiastun, które będą promowały owy tytuł w naszym kraju. Materiały promocyjne znajdziecie w dalszej części artykułu.

W filmie Przeklęta woda opartym na uznanym krótkometrażowym filmie z 2014 roku autorstwa Roda Blackhursta i Bryce’a McGuire’a, Wyatt Russell wciela się w rolę Raya Wallera, byłego gracza baseballowego, zmuszonego do przejścia na wcześniejszą emeryturę z powodu choroby. Ray przeprowadza się do nowego domu z żoną Eve (nominowana do Oscara® Kerry Condon) nastoletnią córką Izzy (Amélie Hoeferle) i synem Elliotem (Gavin Warren). Mając skrytą nadzieję na powrót do sportu, Ray przekonuje Eve, że basen na podwórku nowego domu będzie nie tylko świetną zabawą dla dzieci, ale zapewni mu fizykoterapię. Jednak mroczny sekret z przeszłości domu uwolni złowrogą siłę.

Przeklęta woda został napisany i wyreżyserowany przez Bryce'a McGuire'a i jest produkowany przez Jamesa Wana, twórcę filmów z serii "Piła" i "Obecność" oraz Jasona Bluma, producenta filmów: Halloween; Czarny telefon oraz Niewidzialny człowiek.

Przeklęta woda w kinach od 19 stycznia 2024 roku.

Źrodło: Tylko Hity