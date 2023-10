Minęło wiele lat, odkąd świat widział nową odsłonę Monka. Świat zmienił się ogromnie w ciągu tych lat, a Monk z 2023 roku odzwierciedla zmieniający się świat. '’Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie'’ to opowieść pełna mocy, pełna emocji, zabawna, podnosząca na duchu, która ma coś do powiedzenia na temat kondycji ludzkiej. I będzie to zarówno znajome, jak i zaskakujące powiedzieli w swoim oświadczeniu twórcy filmu.