''Pozłacany wiek'' - HBO prezentuje pełny zwiastun 2. sezonu 0

HBO prezentuje nowy, tym razem pełny zwiastun drugiego sezonu historycznego dramatu Pozłacany wiek. Produkcja ta z nowymi odcinkami powróci jeszcze w tym miesiącu.

Fabuła serialu Pozłacany wiek rozpoczyna się w 1882 roku, kiedy to młoda Marian Brook po śmierci ojca przenosi się z wiejskiej Pensylwanii do Nowego Jorku, gdzie zamieszkuje ze swoimi staroświeckimi ciotkami Agnes van Rhijn i Adą Brook. Wiek pozłacany oznacza okres w historii Ameryki, kiedy to doszło do gwałtownego rozwoju przemysłu oraz intensywnego napływu imigrantów.

Drugi sezon rozpoczyna się w wielkanocny poranek 1883 roku wraz z wiadomością, że oferta Berthy Russell na lożę w Akademii Muzycznej została odrzucona. Przez osiem odcinków sezonu widzimy, jak Bertha rzuca wyzwanie pani Astor i staremu systemowi oraz stara się nie tylko zdobyć przyczółek w społeczeństwie, ale potencjalnie objąć w nim wiodącą rolę. George Russell toczy własną walkę z rosnącym związkiem zawodowym w swojej hucie stali w Pittsburghu. W Brook House Marian kontynuuje swoją podróż, by odnaleźć swoją drogę w świecie, potajemnie ucząc w szkole dla dziewcząt, ku zaskoczeniu wszystkich, Ada rozpoczyna nowe zaloty. Agnes oczywiście nie pochwala żadnego z nich. Na Brooklynie rodzina Scottów zaczyna dochodzić do siebie po szokującym odkryciu, a Peggy wykorzystuje swojego ducha aktywisty dzięki pracy z T. Thomasem Fortune’em w NY Globe.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Twórcą i producentem wykonawczym serialu jest znany z Downton Abbey Julian Fellowes. W obsadzie znajdują się m.in. Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Ben Ahlers, Michael Cerveris, Kelley Curran, Taissa Farmiga, Jack Gilpin, Simon Jones, Sullivan Jones i Celia Keenan-Bolger

Premiera 2. sezonu serialu zaplanowana jest na 29 października na antenie HBO i na platformie Max.

Źrodło: HBO