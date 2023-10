Producent Pavun Shetty o możliwych kolejnych spin-offach ''The Boys'' 0

Po wielkim sukcesie serialu The Boys i jego spin-offów – Chłopcy przedstawiają: Czyste zło i Pokolenie V, producent Pavun Shetty w jednej ze swoich wypowiedzi odniósł się co do swoich planów na kolejne, ewentualne projekty rozszerzające uniwersum.

Zdaniem Shetty’ego tworzenie większej liczby spin-offów nie jest obecnie priorytetem. Zrobi on kolejny serial kiedy uzna, że jest taka potrzeba, ale ma on mieć jak najwyższą jakość, a nie być zrobionym jedynie na fali popularności.

Mamy szczęście, że fani tak bardzo pokochali ten serial i jego spin-off '’Pokolenie V'’. Jest wiele materiału źródłowego, z którego moglibyśmy skorzystać. Podchodzimy jednak niezwykle rozważnie do tego co chcemy zrobić dalej powiedział Shetty.

Chcielibyśmy mieć wiele programów, ale myślę, że widzowie są naprawdę bystrzy i wyrafinowani i rozumieją, że musi istnieć powód, dla którego serial wychodzi. Musi być w nim opowiedziana prawdziwa historia. Niby dajemy ten sam świat, ale jednak całkowicie inny. Myślę, że widzowie potrafią wyczuć, kiedy coś powstaje tylko dla samego powstania. Dlatego też zastanawiamy się o czym mógłby być kolejny projekt, jak będzie pasował do reszty i czy będzie elementem układanki pasującym do reszty dodał.

The Boys ukazuje nam nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

Źrodło: ComingSoon