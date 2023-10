Trylogia ''Kane i Abel'' zostanie przeniesiona na szklany ekran. W projekt zaangażowani Eleven i Sony Television International 0

Wytwórnia Eleven współpracuje z Sony Television International w celu realizacji serialu opartego na powieściowej trylogii '’Kane i Abel'’ byłego polityka i pisarza Jeffrey’a Archera.

''Kain i Abel'' (1985)

Książki pisane w latach 1977-1982 opowiadają historię dwóch mężczyzn urodzonych tego samego dnia – Williama Lowella Kane’a i Abela Rosnovski’ego. Pierwszy to syn bostońskiego bankowca milionera, a drugi ubogiego emigranta z Polski. Ci dwaj mężczyźni urodzili się tego samego dnia na przeciwnych krańcach świata. Przeznaczenie skrzyżowało jednak ich ścieżki w bezwzględnej walce o zbudowanie imperium. To fascynująca opowieść rozgrywająca się w ciągu sześćdziesięciu lat. Historia dwóch niezwykłych osobowości, które los połączył po to, by najpierw przynieść im ocalenie, a potem zniszczyć.

Scenariusz powstanie na podstawie całej trylogii, na którą składają się Kane i Abel, Córka marnotrawna i Czy powiemy pani prezydent?. Za przeniesienie ich na język serialu odpowie Sarah Quintrell pracująca przy Mrocznych materiach. Patrząc na wielkość materiału źródłowego planowany projekt z pewnością, jeśli oczywiście odniesie sukces, będzie miał wiele sezonów.

Książki Archera sprzedały się do tej pory w ponad 275 milionach egzemplarzy. Nie będzie to pierwsza ich adaptacja. W 1985 roku powstał miniserial Kain i Abel z Samem Neillem i Peterem Straussem w rolach głównych.

Źrodło: Dark Horizons, Lubimy czytać