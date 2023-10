Brad Pitt i Margot Robbie wyprodukują remake ''W pogoni za cieniem'' 0

Dwoje słynnych hollywoodzkich aktorów i producentów będzie współpracować nad remakem klasycznego filmu z 1934 roku W pogoni za cieniem. Prac nad projektem podjęli się Brad Pitt wraz ze swoją firmą Plan B Entertainment i Margot Robbie z LuckyChap.

Obecnie prowadzą oni ostateczne rozmowy w sprawie nabycia praw do historii ukazanej w filmie W pogoni za cieniem.

Oryginalny film z 1934 roku oparty jest na powieści Dashiella Hammetta. W Nowym Jorku, Dorothy Wynant razem ze swoim narzeczonym odwiedza swojego ojca, wynalazcę Clyda Wynanta, aby zakomunikować mu, że wkrótce wychodzi za mąż. Przed podróżą, jej ojciec otwiera sejf w swojej firmie aby zabrać z niego papiery wartościowe które planuje ofiarować swojej córce w dzień jej ślubu. Wtedy orientuję się, że jego kochanka Julia Wolf ukradła mu je. Kiedy Clyde znika a Julia zostaje zamordowana, jego córka chce wynająć byłego detektywa Nicka Charlesa aby zbadał to tajemnicze zaginięcie. Jego bogata żona Nora Charles przekonuje zniechęconego Nicka aby podjął się jednak rozwiązania tej sprawy, jako, że to mogło by urozmaicić ich nudne życie. Kiedy dwaj inni mężczyźni zostają zabici a Clyde zostaje oskarżony o morderstwo, Nick wraz ze swoją żoną zapraszają wszystkich podejrzanych aby rozwiązać sprawę i wskazać sprawcę.

Ze względu na trwający jeszcze strajk aktorów, nie prowadzone są żadne castingi. Teraz producenci poszukiwać będą scenarzysty.

Źrodło: Dark Horizons