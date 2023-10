Są plany na sequel horroru ''Anna and the Apocalypse'' 0

Pamiętacie jeszcze komediowy horror Anna and the Apocalypse? Jak się okazuje mamy wielkie szanse doczekać się jego kontynuacji. Produkcja ta pełna jest świetnych piosenek, które jak twierdzą krytycy są jej największym atutem. Tak horror ten jest także musicalem.

Reżyser John McPhail w trakcie jednego ze swoich ostatnich wywiadów zapytany o możliwość kontynuacji horroru odpowiedział w bardzo pewny sposób. Według niego sequel powstanie na 100%. Filmowiec nie jest jednak na tą chwilę w stanie określić kiedy, ale powrotu do świata znanego nam z Anna and the Apocalypse na pewno się doczekamy.

Skończone, żadnej kontynuacji. Tak powiedzieliśmy po nakręceniu filmu. Teraz jednak dorośliśmy i czujemy, że mamy jeszcze coś do powiedzenia w tym świecie. Więc tak, zdecydowanie sequel powstanie, ale jeszcze nie w tej chwili powiedział McPhail.

W sennym miasteczku Little Haven trwają święta Bożego Narodzenia, jednakże świąteczny klimat psuje apokalipsa żywych trupów. Anna (Ella Hunt) i jej przyjaciele muszą stawić czoła hordzie zombie, aby dotrzeć do swoich bliskich. Grupa znajomych wkrótce odkrywa, że w obliczu rozpadającej się wokół nich cywilizacji mogą polegać tylko na sobie. W drodze do celu będą walczyć, siekać przeciwników… i śpiewać.

W filmie wystąpili także Paul Kaye, Sarah Swire, Mark Benton i Ben Wiggins.

