Timothée Chalamet jako największy na świecie producent czekolady w drugim zwiastunie filmu ''Wonka''

Willy Wonka zmienia świat za pomocą czekolady, jesteście na to gotowi? Warner Bros. prezentuje nowy zwiastun oczekiwanego filmu Wonka, który pokaże nam jak największy na świecie wynalazca, magik i producent czekolady w nieprawdopodobny sposób stał się ukochanym Willy Wonką, którego znamy dzisiaj.

Wonka to film, którego inspiracją jest niezwykły bohater Charliego i fabryki czekolady, najbardziej znanej książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, a zarazem jednej z najlepiej sprzedających się pozycji dla dzieci wszech czasów.

Paul King, scenarzysta i reżyser filmów z cyklu Paddington, David Heyman, producent Harry’ego Pottera, jak również producentka Alexandra Derbyshire i producent Luke Kelly przedstawiają oszałamiającą mieszankę magii, muzyki, chaosu i emocji, opowiedzianą z wielkim uczuciem i humorem. To niezaprzeczalnie żywiołowe i pomysłowe wielkoekranowe widowisko z Timothée Chalametem w roli tytułowej pokazuje widzom młodego Willy’ego Wonkę, pełnego pomysłów i zdeterminowanego, by zmienić świat dzięki swoim smakowitym wynalazkom. Udowadnia zarazem, że to, co najlepsze w życiu, zaczyna się od marzenia.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Reżyserowi udało się zebrać iście gwiazdorską obsadę, w skład której oprócz Chalameta wchodzą Hugh Grant, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Jim Carter, Tom Davis, Simon Farnaby, Rich Fulcher oraz Sally Hawkins.

Kinowa premiera filmu Wonka 14 grudnia.

Źrodło: ComingSoon