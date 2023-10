Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Teściowie 2" z ponad półmilionową widownią - zobacz, jak powstawał film 0

Teściowie 2 w reżyserii Kaliny Alabrudzińskiej nie zwalniają tempa. Choć film miał premierę zaledwie niecały miesiąc temu, zobaczyło go już ponad pół miliona widzów.

Tym samym Teściowie 2 wynikiem oglądalności przebili już część pierwszą, która finalnie przyciągnęła do kin 450,915 osób. Jak powstają takie hity? Tego dowiecie się z making of filmu Teściowie 2.

Bardzo się cieszę, że Teściowie znowu podbili serca widzów. Kocham Wandę, Małgorzatę i Tadeusza, mam dla nich wiele czułości. Dlatego jestem szczęśliwy, że pokochali ich także widzowie. Mam nadzieję, że jeszcze się z nimi spotkamy.

mówi autor scenariusza Marek Modzelewski

O czym opowiada film Teściowie 2?

Czy tym razem dojdzie do ślubu? Weronika i Łukasz – niedoszła para młoda z pierwszej części postanawia dać sobie drugą szansę i zaprasza rodzinę na ślub i przyjęcie weselne do nadmorskiej miejscowości. Wśród gości znajdują się dobrze znani już widzom bohaterowie: Wanda i Tadeusz wraz z psem Mirelką, a także rozwiedziona Małgorzata w towarzystwie… o kilkanaście lat młodszego Jana oraz matki. Morze, drinki, roznegliżowani plażowicze to wszystko sprawia, że członkowie rodziny pary młodej coraz bardziej się otwierają i zrzucają kolejne maski.

Teściowie 2 to komiczno-ironiczna opowieść o tym jaki jest stan małżeństwa z trzydziestoletnim stażem, o różnicy pokoleniowej w związku, która wciąż wydaje się być tematem tabu oraz o tym czy w ogóle warto wychodzić za mąż.

Źrodło: NEXT FILM