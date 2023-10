Apple pokazało zwiastun 4. sezonu "For All Mankind" 0

Nagradzany serial twórców Ronalda D. Moore’a, Matta Wolperta i Bena Nediviego powraca z czwartym sezonem i wkracza w nowe tysiąclecie. W trakcie New York Comic Con Apple zaprezentowało zwiastun 4. sezonu For All Mankind.

Apple TV+ ujawniło zwiastun czwartego sezonu For All Mankind – przebojowego i docenionego przez krytyków serialu o kosmosie, którego reżyserami są nominowany do Złotego Globu i zdobywca nagrody Emmy Ronald D. Moore oraz nominowani do nagrody Emmy Ben Nedivi i Matt Wolpert.

Wkraczając w nowe tysiąclecie w ciągu ośmiu lat od trzeciego sezonu, Happy Valley szybko rozszerzyła swój zasięg na Marsie, zamieniając dawnych wrogów w partnerów. W roku 2003 główny nacisk programu kosmicznego skupił się na przechwytywaniu i wydobywaniu niezwykle cennych, bogatych w minerały asteroid, które mogą zmienić przyszłość zarówno Ziemi, jak i Marsa. Jednak rosnące napięcia między mieszkańcami obecnie rozległej bazy międzynarodowej grożą zniweczeniem wszystkiego, nad czym pracują.

W czwartym sezonie powracają Joel Kinnaman, Wrenn Schmidt, Krys Marshall, Edi Gathegi, Cynthy Wu i Coral Peña, natomiast nowymi gwiazdami serialu są: Toby Kebbell, Tyner Rushing, Daniel Stern i Svetlana Efremova.

Czwarty sezon składający się z 10 odcinków będzie miał swój długo oczekiwany światowy debiut w piątek, 10 listopada 2023 roku w Apple TV+.

Źrodło: Apple TV+