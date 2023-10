''Sprawa Hoffmanowej'' - bestsellerowa powieść doczeka się filmowej adaptacji 0

'’Sprawa Hoffmanowej'’ Katarzyny Zyskowskiej to kolejna w tym roku po biografii Kory książka od wydawnictwa ZNAK do adaptacji, której prawa nabyło studio ATM Grupa.

fragment okładki książki ''Sprawa Hoffmanowej''

Sprawa Hoffmanowej to opowieść o zagadkowej śmierci, niszczącej namiętności oraz o miłości do gór z wielką tajemnicą w tle. To wartka i wciągająca historia opowiedziana z punktu widzenia femme fatale, uznanej za winną śmierci trojga osób na Lodowej Przełęczy, zainspirowana jednym z najbardziej zagadkowych wydarzeń do jakich doszło w polskich Tatrach na początku XX wieku.

Ze wszystkich książek, które napisałam, ta zawsze wydawała mi się jedną z najtrudniejszych do przełożenia na język filmowy. ’’Sprawę Hoffmanowej’’, chociaż paradoksalnie to bardzo współczesna opowieść, osadziłam w latach trzydziestych ubiegłego wieku, a zatem mamy przeskoki czasowe, kostiumy z epoki, kosztowne w odtworzeniu scenografie przedwojennej Warszawy i Zakopanego, i wreszcie: sceny wysokogórskie! Tych absolutnie nie mogłoby zabraknąć w ekranizacji ’’Sprawy Hoffmanowej’’, ponieważ właśnie Tatry, z ich surowym i tajemniczym klimatem, stanowią gwóźdź historii. Proszę sobie wyobrazić moje zaskoczenie, gdy okazało się, że jednak znalazł się producent na tyle odważny i z wizją, by zmierzyć się z tą opowieścią. Nie znam pisarki czy pisarza, którzy nie pragnęliby ujrzeć swojego dzieła na ekranie. To także moje marzenie. Marzenie, które właśnie zaczyna się spełniać powiedziała Zyskowska.

Nazwiska osób zaangażowanych w projekt na razie nie są znane.

Źrodło: atmgrupa