''Stwór'' - turecka wersja ''Frankensteina'' zmierza na Netflix. Zobacz zwiastun 0

Netflix opublikował pierwszy zwiastun tureckiej adaptacji klasycznej powieści Mary Shelley ’’Frankenstein’’. Projekt ten nosi tytuł Stwór i jest miniserialem. Trafi on na platformę jeszcze w tym miesiącu.

Dzięki swojej epickiej historii, stworzonej na początku XX wieku jeszcze w czasach Imperium Osmańskiego i rozciągającej się od tureckiej Bursy po Stambuł, Creature skupia się na jednym z najbardziej podstawowych pytań ludzkości – śmierć i co będzie po niej? Największym życzeniem Ziyi, żądnego przygód, zbuntowanego młodego studenta medycyny, jest zostać bardzo dobrym lekarzem i wyleczyć wiele epidemii, na które medycyna nie może znaleźć lekarstwa. Balansujący pomiędzy szaleństwem a geniuszem Doktor İhsan, którego Ziya poznaje w Stambule, jest niemal jedyną osobą na świecie, która potrafiła go zrozumieć. Te dwie ekscentryczne i zranione dusze zapłacą wysoką cenę za sekretny i zakazany eksperyment, który wspólnie rozpoczęli. Dokończyć go jednak dane jest tylko jednemu z nich, a jego konsekwencje są straszne.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Serial ten napisał i wyreżyserował Çağan Irmak. W obsadzie znajdują się m.in. Taner Ölmez, Erkan Kolçak Köstendil, Sifanur Gül, Bülent Sakrak, Devrim Yakut, Durul Bazan, Aram Dildar, Macit Koper, Engin Benli i Sennur Nogaylar.

Premiera miniserialu Stwór już 20 października. Składa się na niego 8. odcinków.

Źrodło: Netflix