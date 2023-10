USA Network pracuje nad nową serią osadzoną w świecie z serialu ''W garniturach'' 0

Jak donoszą zaufane zagraniczne media amerykańska stacja USA Network jest na bardzo wczesnym etapie prac nad serialem, którego akcja rozgrywać miałaby się w świecie znanym nam z uznanego dramatu prawniczego W garniturach. Projekt ten zakończył się w 2019 roku po emisji 9. sezonów.

Za projektem, o którym mówi się, że nie będzie rebootem, wznowieniem, prequelem, sequelem ani spin-offem, stoi twórca oryginalnego serialu – Aaron Korsh. Produkcja zaprezentować ma nam nowe postacie w nowym otoczeniu. Korsh porównuje projekt do czegoś w stylu NCIS i CSI.

W garniturach to serial, którego bohaterami są prawnicy renomowanej kancelarii na nowojorskim Manhattanie. Szybkie i ryzykowne decyzje, wysokie stawki to świat Harveya Spectera (Gabriel Macht), charyzmatycznego adwokata, który postanawia zatrudnić genialnego, ale niezmotywowanego Mike’a Rossa (Patrick J. Adams). Jest tylko jeden problem, nowy współpracownik nie posiada prawniczego wykształcenia, ale posiada fotograficzną pamięć i encyklopedyczną wiedzę. Mike udowadnia, że pomimo braku odpowiedniego dyplomu ma wyjątkowy talent i świetnie odnajduje się w prawniczym środowisku. Zmuszeni do ukrywania prawdy, tworzą niepowstrzymany duet.

Źrodło: Deadline