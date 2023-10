AMC prezentuje teaser spin-offu ''The Walking Dead'' o Ricku i Michonne 0

Na nowojorskim Comic Conie AMC zaprezentowała nową zapowiedź kolejnego spin-offu hitowego serialu o postapokaliptycznym świecie opanowanym przez zombie The Walking Dead. Kolejny projekt z tego świata nosi tytuł '’The Walking Dead: The Ones Who Live'’ i opowiada o dalszych losach Ricka i Michonne.

Do tytułowych ról powrócą znani z serialu matki Andrew Lincoln i Danai Gurira. Twórcą, producentem i showrunnerem produkcji jest Scott M. Gimple. Obsadę uzupełniają Pollyanna McIntosh jako Jadis, Terry O’Quinn jako Beale, Matt Jeffries jako Matt i Lesley-Ann Brandt jako Pearl.

The Walking Dead: The Ones Who Live przedstawi nam epicką historię miłosną dwóch postaci, którym przyszło żyć w całkowicie nowym świecie. Ten zmienił również i ich. Oddzieleni od siebie odległością i własną przeszłością, zostali wrzuceni do świata, w którym muszą toczyć nieustanną walkę z żywymi trupami. Jednak i wśród żywych są wrogowie. Czy parze uda się odnaleźć drogę do siebie? A może odnajdą się jako zombie lub już za życia żyją jak żywe trupy? Nowa seria ukaże nam to, jak ważne są ludzkie więzi, nawet gdy świat pogrąża się w niekończącym się chaosie.

Premiera The Walking Dead: The Ones Who Live zaplanowana jest na luty na AMC i AMC+. Na serial składa się sześć odcinków. Jak na razie nie wiemy jaka stacja czy też platforma pokaże w Polsce nowe spin-offy The Walking Dead. Musimy uzbroić się w cierpliwość.

Źrodło: Dark Horizons