Apple TV+ kasuje serial ''Afterparty'' po 2. sezonach 0

Platforma Apple TV+ podjęła decyzję co do dalszego losu komedii Phila Lorda i Chrisa Millera Afterparty. Niestety, ale nie doczekamy się trzeciego sezonu. Seria została oficjalnie skasowana.

Kiedy impreza po zjeździe absolwentów liceum kończy się zaskakującą śmiercią jednego z uczestników, każdy staje się podejrzanym. Detektyw przesłuchuje dawnych kolegów szkolnych pojedynczo, odkrywając ich potencjalne motywy, gdy każdy opowiada swoją wersję wydarzeń, co prowadzi do ujawnienia szokującej prawdy – oto opis pierwszego sezonu.

Każdy sezon kręcił się wokół odrębnej zagadki morderstwa i oprócz stałych bywalców Tiffany Haddish, Sama Richardsona i Zoë Chao, pojawiała się w nim nowa obsada. Druga seria opowiadała o zrujnowanym ślubie, w trakcie którego znaleziono zamordowanego pana młodego.

Drugi sezon zadebiutował w lipcu tego roku. Zakończył się on zapowiedzią trzeciej serii, w której miało dość do morderstwa na after-party po premierze '’X Marks the Murder Spot'’, filmu opowiadającego o wydarzeniach z pierwszego sezonu.

Sony Pictures Television odpowiedzialne za serial nie ma jednak zamiaru się poddać i chce szukać dla Afterparty nowego domu.

Źrodło: Dark Horizons