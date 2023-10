''Scott Pilgrim zaskakuje'' - pełny zwiastun anime od Netflix 0

Netflix zaprezentował pełny zwiastun serialu Scott Pilgrim zaskakuje. To anime opowiadające o bohaterze komiksów autorstwa Bryana Lee O'Malley'a.

Fabuła serialu do tej pory nie została ujawniona. Oryginalna komiksowa seria opowiadała zaś fantastyczno-romantyczną historię, w której to żyjący beztrosko basista Scott Pilgrim zakochuje się w pewnej dziewczynie. To oszałamiająca Ramona Flowers, której poznanie wywraca jego życie do góry nogami. Aby ją zdobyć czeka go nie lada zadanie. Musi stawić czoła jej siedmiu złym ex-chłopakom. A to dopiero początek komplikacji…

Poniżej wspomniany zwiastun:

Nie będzie to pierwsza adaptacja komiksu Malley’a. Scott Pilgrim stał się już bohaterem gry wideo od Ubisoft. Powstał o nim także film Scott Pilgrim kontra świat, za reżyserię którego odpowiada Edgar Wright.

Wright zaangażowany jest także w ten projekt jako producent wykonawczy obok Malley’a. Głosu bohaterom serialu udzielają aktorzy pracujący przy wspomnianym filmie, a są to m.in. Michael Cera jako Scott, Mary Elizabeth Winstead jako Ramona, Anna Kendrick, Chris Evans, Brie Larson, Brandon Routh i Aubrey Plaza. Dołącza do nich Julian Cihi w roli bliźniaków – Kyle’a i Kena Katayanagi.

Na pierwszy sezon anime składa się osiem odcinków. Jego premiera na Netflix już 17 listopada.

Źrodło: Dark Horizons, Netflix