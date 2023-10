''Niezwyciężony'' powraca. Zobacz zwiastun 2. sezonu animacji 0

Serwis Amazon Prime Video długo, bo ponad dwa lata kazał nam czekać na kolejny sezon animowanego serialu Niezwyciężony. Animacja z nowymi odcinkami powróci na początku przyszłego miesiąca, a już teraz mamy dla Was pełny zwiastun serialu ukazujący nam nowe przygody tytułowego superbohatera.

Animacja Niezwyciężony jest adaptacją komiksu autorstwa Roberta Kirkmana. Głównym bohaterem jest Mark, nastolatek którego ojcem jest pozaziemski superbohater – Omni-Man. Kiedy chłopak odkrywa, iż odziedziczył po ojcu nadludzką siłę i zdolność latania postanawia wykorzystać swoje moce do ochrony planety i ludzkości. W tym celu przywdziewa kostium superbohatera, przyjmuje przydomek Invincible i rozpoczyna prowadzenie trudnego i pełnego niebezpieczeństw podwójnego życia. Z czasem, gdy Mark rozwija swoje własne moce, odkrywa że spuścizna ojca wcale nie jest taka bohaterska, jak się wydaje…

W drugim sezonie Mark będzie starał się odbudować swoje życie po niespodziewanej zdradzie. Problemem są jednak coraz to nowe zagrożenia. Mark jednocześnie będzie walczył także z wielkim strachem o to, aby nie zamienić się nieświadomie we własnego ojca.

Niezwyciężony został tak dobrze przyjęty w momencie premiery, że jeszcze przed emisją finału pierwszego sezonu wydano zamówienie na przedłużenie go o kolejne dwa sezony. Premiera drugiej serii już 3 listopada.

Źrodło: Dark Horizons, Amazon Prime Video