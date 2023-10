''Szkoła dla elity'' powraca z 7. sezonem - zobacz zwiastun 0

Szkoła dla elity to hiszpański serial Netflix uwielbiany przez widzów i mogący poszczycić się największą liczbą sezonów jeśli chodzi o odcinkową produkcję z południa Europy. Z 7. sezonem powróci ona już w ten piątek, a na podscycenie żaru streamer opublikował nową zapowiedź.

Las Encinas to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Zajadły konflikt między tymi, którzy mają wszystko, a tymi, którzy nie mają nic do stracenia, doprowadza do morderstwa.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Serial otrzymał już odnowienie na ósmy sezon, także jak widać zbyt szybko nie rozstaniemy się z Naszymi bohaterami.

Premiera 7. sezonu Szkoły dla elity już 20 października.

Źrodło: Netflix